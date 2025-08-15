Panamá Nacionales -  15 de agosto de 2025 - 09:56

Gremios ganaderos respaldan a Mulino y la defensa de la producción nacional de lácteos

Los gremios apoyan al presidente José Raúl Mulino en su postura contra los productos lácteos de imitación y reiteran su compromiso con la producción nacional.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los gremios ganaderos de Panamá manifestaron su respaldo al presidente José Raúl Mulino, destacando su firme postura en defensa de la producción nacional y en contra de los productos lácteos de imitación.

Gremios apoyan al presidente en su postura contra los productos lácteos de imitación

Los representantes del sector aseguraron que continuarán trabajando para garantizar alimentos de calidad, así como empleo y desarrollo en todo el país, reafirmando la importancia de proteger la industria láctea nacional frente a productos que no cumplen con los estándares de origen y calidad.

El sector ganadero consideró que la política de defensa de la producción local es fundamental para mantener la competitividad y seguridad alimentaria en Panamá.

