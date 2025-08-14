Empresas bajo advertencia: Presidente Mulino exige productos con leche nacional y queso reales

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que su gobierno trabaja para resolver la situación de la leche nacional, luego de que empresas como Nestlé dejaran de comprar aproximadamente 35 mil litros diarios.

"En el tema de la leche estoy trabajando, a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), del MICI y del IMA, una solución a este problema. El ministro del MIDA tiene una orden mía de no permitir que se pierda la producción de leche y estamos abriendo canales para absorber el excedente", afirmó Mulino.

El mandatario también se refirió al papel del mercado y las empresas privadas en la compra de leche: “No sabía de las declaraciones del viceministro del MIDA, pero no deja de tener razón, ese es el mercado. No se puede pretender que nuestra producción esté subsidiada como ha pasado antes. Corresponde a la empresa privada producir, vender y exportar si hay excedentes. Por lo demás, haremos lo que dije: si no compran, no importan. Cuando ya no haya leche en el país, entonces veremos qué hacer para abastecer al país”, recalcó.

Mulino enfatizó que su administración no permitirá que la producción nacional se pierda y busca garantizar que los productos lácteos panameños sean absorbidos por el mercado interno antes de permitir exportaciones.

Este mensaje llega en medio de la demanda de productos lácteos para consumo nacional y producción de alimentos como quesos y mozzarella, reforzando la importancia de mantener activo el mercado local.