CK Hutchison asegura que retraso en venta de puertos de Panamá no es "problemático"

La multinacional CK Hutchison afirma que el retraso en la cesión de sus puertos en Panamá a un consorcio estadounidense no genera problemas.

Foto/@HutchisonPPC
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un alto ejecutivo de CK Hutchison afirmó este jueves que el retraso en la cesión de su concesión de puertos en Panamá a un consorcio liderado por Estados Unidos no representa un problema significativo.

"Está tardando mucho más de lo que esperábamos cuando lo anunciamos en marzo, pero, francamente, no es particularmente problemático", señaló Frank Sixt durante la presentación de los resultados semestrales de la compañía.

La multinacional con sede en Hong Kong había anunciado en marzo la venta de sus 43 puertos en 23 países, incluyendo los del Canal de Panamá, a un consorcio estadounidense por 19,000 millones de dólares. La operación se considera un triunfo político para el entonces presidente estadounidense Donald Trump.

CK Hutchison: retraso en venta de puertos de Panamá no es “problemático”

Sin embargo, el gobierno de China ha mostrado su oposición, y CK Hutchison está evaluando invitar a un inversor estratégico chino a participar en la operación. Según Bloomberg, podría tratarse de Cosco, la mayor compañía naviera china.

En julio, la Contraloría de Panamá solicitó al Tribunal Supremo que revise los acuerdos que permiten a la filial local de CK Hutchison gestionar los puertos, lo que podría entorpecer cualquier nuevo acuerdo.

Sixt aclaró que, dada la magnitud y complejidad del acuerdo, el cierre de la operación no ocurriría este año. Inicialmente, se planeaba que dos puertos en Panamá pasaran a Global Infrastructure Partners (propiedad de BlackRock) y los restantes a Terminal Investment Limited, del multimillonario italiano Gianluigi Aponte.

FUENTE: AFP

