Presidente Mulino inspeccionará avance del nuevo puerto multipropósito en Puerto Armuelles

El presidente José Raúl Mulino confirmó que este viernes realizará un recorrido por la construcción del nuevo puerto multipropósito en Puerto Armuelles, distrito de Barú, provincia de Chiriquí. La obra, ejecutada por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), registra un 50% de avance y es una de las apuestas clave de su administración.

Presidente Mulino inspeccionará avance del nuevo puerto en Chiriquí

"Mañana visito Puerto Armuelles, un distrito de mi provincia, estaré recorriendo el Muelle Multipropósitos, una obra cuyo avance está al 50% e impactará en la economía de la zona, en el comercio marítimo y en la creación de nuevas actividades productiva en la región",… pic.twitter.com/48csLKGChy — Telemetro Reporta (@TReporta) August 14, 2025

El proyecto busca dinamizar la economía local, potenciar el comercio y las actividades marítimas, así como generar nuevas oportunidades productivas para la región. Para maximizar su impacto, la AMP ha establecido una alianza con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) con el fin de ofrecer programas de capacitación que fortalezcan las habilidades de la comunidad y preparen a la mano de obra para las oportunidades que generará la infraestructura.

“Este es otro proyecto rescatado por mi gobierno que me place mucho terminar pronto y que traerá empleos a la zona de Puerto”, señaló el mandatario, destacando que el nuevo puerto ya ha despertado el interés de empresas internacionales, incluidas firmas japonesas, para establecerse en el área con fines estratégicos.