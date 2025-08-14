Desprendimientos de techo y caída de árboles afectan casas en Carrizal, Veraguas

La comunidad de Carrizal, en el corregimiento de Río Grande, Soná, Veraguas, reportó daños en al menos tres viviendas a causa de desprendimientos de techo y caída de árboles. Los hechos ocurrieron durante fuertes vientos que afectó la zona.
Los desprendimientos de techos y árboles provocan afectaciones
Vecinos de la localidad indicaron que los incidentes dejaron afectaciones en las estructuras de sus casas y generaron situaciones de riesgo para las familias, por lo que pidieron apoyo a las autoridades locales.
Inundaciones en Puente del Rey dejan pérdidas en varias residencias
Vecinos de Puente del Rey vivieron momentos de angustia este miércoles 13 de agosto, luego de que las lluvias intensas provocaran inundaciones en varias residencias.
Algunos moradores señalaron que perdieron prácticamente todos sus enseres, mientras que otros aseguraron que viven en constante preocupación cada vez que se anuncian lluvias.