¿Hay traición en la Asamblea Nacional? El presidente Jorge Herrera da su opinión.

Las quince comisiones de la Asamblea Nacional ya están debidamente conformadas y listas para el inicio de las discusiones en primer debate de proyectos de ley pendientes de la pasada legislatura, así como los nuevos, incluido el Presupuesto General del Estado para el año fiscal 2026.

Durante la conformación de estas comisiones de trabajo, se presentó una situación que ha sido considerada como "traición" en medio de la votación para la presidencia de la Comisión de Gobierno, cuyos candidatos eran Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas, y Janine Prado, de Vamos.

En la elección, Camacho logró presidir la comisión tras obtener cinco votos, mientras que Prado recibió cuatro, lo que generó rumores sobre una supuesta traición por parte de uno de los diputados que había acordado apoyar a Prado.

Al respecto, el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, señaló que las comisiones deben comenzar a trabajar y que, en lugar de enfocarse en investigar si se trató o no de un caso de traición, se deben priorizar los temas esenciales para el país.

"Yo creo que cada persona a veces forma su criterio. A mi me enseñaron, desde mi carrera política local, que cuando uno adquiere compromiso, uno tiene de cumplirlo", destacó Herrera.

Los diputados opositores de la Asamblea Nacional lograron presidir once comisiones, mientras que los oficialistas quedaron al frente de cuatro.