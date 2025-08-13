Asamblea Nacional impulsa reformas a la UNACHI y escuelas nocturnas

La Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional dio impulso a dos importantes anteproyectos de ley destinados a fortalecer la educación en Panamá.
Asamblea Nacional impulsa reformas a escuelas nocturnas
Por otro lado, el Anteproyecto de Ley 110 busca abrir y promover escuelas nocturnas para adultos en cada corregimiento del país, además de establecer otras disposiciones para fomentar la educación continua y garantizar el acceso a oportunidades de aprendizaje a la población adulta.
Ambos anteproyectos son parte de la agenda de la comisión para modernizar la educación en Panamá y responder a las necesidades de formación de jóvenes y adultos, fortaleciendo la cobertura educativa y la inclusión social.