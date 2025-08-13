Asamblea Nacional impulsa reformas a la UNACHI y escuelas nocturnas

La Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional dio impulso a dos importantes anteproyectos de ley destinados a fortalecer la educación en Panamá.

El Anteproyecto de Ley 14 propone modificar la Ley 4 de 16 de enero de 2006, con el objetivo de reorganizar la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), buscando mejorar su estructura administrativa y académica.

Contenido relacionado: Reformas del IFARHU: Comisión de Educación crea subcomisión para analizar

Asamblea Nacional impulsa reformas a escuelas nocturnas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1955653861458493583&partner=&hide_thread=false El Anteproyecto de Ley 14, que modifica la Ley 4 de 16 de enero de 2006 y reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí; y el Anteproyecto de Ley 110 que busca la apertura y promoción de escuelas nocturnas para adultos en cada corregimiento de la República de Panamá y dicta… pic.twitter.com/fxnqcCZpne — Telemetro Reporta (@TReporta) August 13, 2025

Por otro lado, el Anteproyecto de Ley 110 busca abrir y promover escuelas nocturnas para adultos en cada corregimiento del país, además de establecer otras disposiciones para fomentar la educación continua y garantizar el acceso a oportunidades de aprendizaje a la población adulta.

Ambos anteproyectos son parte de la agenda de la comisión para modernizar la educación en Panamá y responder a las necesidades de formación de jóvenes y adultos, fortaleciendo la cobertura educativa y la inclusión social.