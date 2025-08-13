Panamá Nacionales -  13 de agosto de 2025 - 11:11

Asamblea Nacional impulsa reformas a la UNACHI y escuelas nocturnas

Comisión de Educación de la Asamblea Nacional promueve leyes para reorganizar la Universidad de Chiriquí y abrir escuelas nocturnas para adultos.

Asamblea Nacional impulsa reformas a la UNACHI

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional dio impulso a dos importantes anteproyectos de ley destinados a fortalecer la educación en Panamá.

El Anteproyecto de Ley 14 propone modificar la Ley 4 de 16 de enero de 2006, con el objetivo de reorganizar la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), buscando mejorar su estructura administrativa y académica.

Asamblea Nacional impulsa reformas a escuelas nocturnas

Por otro lado, el Anteproyecto de Ley 110 busca abrir y promover escuelas nocturnas para adultos en cada corregimiento del país, además de establecer otras disposiciones para fomentar la educación continua y garantizar el acceso a oportunidades de aprendizaje a la población adulta.

Ambos anteproyectos son parte de la agenda de la comisión para modernizar la educación en Panamá y responder a las necesidades de formación de jóvenes y adultos, fortaleciendo la cobertura educativa y la inclusión social.

En esta nota:
