ARAP reporta exportaciones panameñas de productos del mar crecen al 11.3%

Las exportaciones de productos del mar de Panamá alcanzaron un valor de B/.516.3 millones durante el primer semestre de 2025, lo que representa un crecimiento del 11.3% en comparación con el mismo periodo de 2024, según datos de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá ( ARAP ).

ARAP asegura que resultado es atribuido a las políticas gubernamentales

El informe destaca que los mercados internacionales, especialmente en Asia y Estados Unidos, mantienen un alto interés por los productos marinos panameños. Este resultado es atribuido a las políticas gubernamentales, así como a la implementación de mejores prácticas en trazabilidad y transparencia pesquera, factores que han fortalecido la competitividad del sector exportador.

El vocero del sector resaltó la importancia de garantizar que la exportación de productos del mar esté libre de cualquier tipo de discriminación comercial, subrayando que, aunque el proceso requiere inversión en recursos logísticos y técnicos, el compromiso institucional es mantener estos estándares y asegurar presupuesto anual para su cumplimiento.