Agroferias del IMA en Panamá: Todas las que se realizarán el 14 y 15 de agosto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el jueves 14 y viernes 15 de agosto a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables.
- Junta Comunal de Chiguirí Arriba, distrito de Penonomé.
Panamá Oeste
- Cancha techada de Ollas Arriba, distrito de Capira.
Chiriquí
- Cancha comunal de Santo Domingo, distrito Bugaba.
- Cancha comunal de Remedios, distrito de Remedios.
Veraguas
- Cancha techada de Las Delicias, distrito de San Martín.
Panamá Este
- Comunidad de Pavita de Maje, corregimiento de El Llano.
Colón
- Salamanca, diagonal al centro de salud, distrito de Colón.
Panamá
- Gimnasio comunal de La Mesa, corregimiento de San Martín.
- Predios de la Junta Comunal de Alcalde Díaz, distrito de Panamá.
Agroferias del viernes 15 de agosto
Panamá Oeste
- Cuadro de Valle de Sol, corregimiento de Arraiján, cabecera.
Coclé
- Casa comunal El Cortezo, corregimiento de La Toza, distrito de Natán.
Veraguas
- Junta Comunal La Garceana, distrito de Montijo.
- Casa comunal de El Rincón de Las Palmas, distrito de Las Palmas.
Los Santos
- Campo de juego de Los Osorios, corregimiento de Llano de Piedra, distrito de Macaracas.
Herrera
- Parque San Pedro (barrio de La Dormidera) corregimiento de Monagrillo, distrito de Chitré.
Panamá Este
- Comunidad de Pueblo Nuevo y comunidad de Bethel, corregimiento de El Llano, distrito de Chepo.
Chiriquí
- Cancha comunal de Progreso, distrito de Barú.