Panamá Nacionales -  13 de agosto de 2025 - 16:15

Agroferias del IMA en Panamá: Todas las que se realizarán el 14 y 15 de agosto

Lista confirmada de las Agroferias del IMA que se realizarán el jueves 14 y el viernes 15 de agosto a nivel nacional.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el jueves 14 y viernes 15 de agosto a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables.

Agroferias del jueves 14 y viernes 15 de agosto

Agroferias del jueves 14 de agosto

Coclé

  • Junta Comunal de Chiguirí Arriba, distrito de Penonomé.

Panamá Oeste

  • Cancha techada de Ollas Arriba, distrito de Capira.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Santo Domingo, distrito Bugaba.
  • Cancha comunal de Remedios, distrito de Remedios.

Veraguas

  • Cancha techada de Las Delicias, distrito de San Martín.

Panamá Este

  • Comunidad de Pavita de Maje, corregimiento de El Llano.

Colón

  • Salamanca, diagonal al centro de salud, distrito de Colón.

Panamá

  • Gimnasio comunal de La Mesa, corregimiento de San Martín.
  • Predios de la Junta Comunal de Alcalde Díaz, distrito de Panamá.

Agroferias del viernes 15 de agosto

Panamá Oeste

  • Cuadro de Valle de Sol, corregimiento de Arraiján, cabecera.

Coclé

  • Casa comunal El Cortezo, corregimiento de La Toza, distrito de Natán.

Veraguas

  • Junta Comunal La Garceana, distrito de Montijo.
  • Casa comunal de El Rincón de Las Palmas, distrito de Las Palmas.

Los Santos

  • Campo de juego de Los Osorios, corregimiento de Llano de Piedra, distrito de Macaracas.

Herrera

  • Parque San Pedro (barrio de La Dormidera) corregimiento de Monagrillo, distrito de Chitré.

Panamá Este

  • Comunidad de Pueblo Nuevo y comunidad de Bethel, corregimiento de El Llano, distrito de Chepo.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Progreso, distrito de Barú.
