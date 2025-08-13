Panamá Nacionales -  13 de agosto de 2025 - 15:51

Metro de Panamá anuncia cierre nocturno de carriles en El Ingenio

Metro de Panamá cerrará 3 carriles en El Ingenio el 13 de agosto de 11:30 p.m. a 4:30 a.m. por instalación de chillers. Se recomienda precaución.

Metro de Panamá anuncia cierre nocturno

Metro de Panamá anuncia cierre nocturno

Archivo
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Metro de Panamá informó que durante la madrugada de este miércoles 13 de agosto, se realizará el cierre nocturno de 3 carriles en la estación El Ingenio, desde las 11:30 p.m. hasta las 4:30 a.m., para la instalación de los chillers, última etapa del proyecto de mejora del sistema de climatización.

Cierre nocturno en El Ingenio por instalación de chillers del Metro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elmetrodepanama/status/1955731675436212426&partner=&hide_thread=false

El operativo contará con el apoyo de la Policía Nacional, que garantizará el manejo del tránsito y la seguridad en la zona.

Las autoridades del Metro agradecen la comprensión de los usuarios y recomiendan tomar precauciones y planificar rutas alternas durante el horario del cierre.

En esta nota:
Seguir leyendo

Metro de Panamá informa: Línea 1 opera con normalidad, pero estación Vía Argentina permanece cerrada

Metro de Panamá anuncia trabajos nocturnos en Villa Zaita

Metro de Panamá: Buhoneros deben desalojar estación 5 de Mayo antes del 11 de agosto

Recomendadas

Más Noticias