Metro de Panamá anuncia cierre nocturno de carriles en El Ingenio

El Metro de Panamá informó que durante la madrugada de este miércoles 13 de agosto, se realizará el cierre nocturno de 3 carriles en la estación El Ingenio, desde las 11:30 p.m. hasta las 4:30 a.m., para la instalación de los chillers, última etapa del proyecto de mejora del sistema de climatización.

Cierre nocturno en El Ingenio por instalación de chillers del Metro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elmetrodepanama/status/1955731675436212426&partner=&hide_thread=false La madrugada de hoy, miércoles 13 de agosto, se realizará la instalación de los chillers en la estación El Ingenio, última estación pendiente dentro del proyecto de mejora del sistema de climatización.



Con el apoyo de la Policía Nacional, se garantizará el manejo del… pic.twitter.com/pfGwRuOZ1V — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) August 13, 2025

El operativo contará con el apoyo de la Policía Nacional, que garantizará el manejo del tránsito y la seguridad en la zona.

Las autoridades del Metro agradecen la comprensión de los usuarios y recomiendan tomar precauciones y planificar rutas alternas durante el horario del cierre.