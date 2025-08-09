Panamá Nacionales -  9 de agosto de 2025 - 13:43

El IMA anunció las Agroferias que se realizarán a nivel nacional ese martes

Lista confirmada de las Agroferias del IMA que se realizarán el martes 12 de agosto a nivel nacional.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el martes 12 de agosto a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables.

Agroferias del martes 12 de agosto

Los Santos

  • Parque de Santo Domingo, distrito de Las Tablas.

Herrera

  • Parque central Arístides Arjona, distrito de Pesé.

Veraguas

  • Casa comunal de Pedernal, corregimiento de La Raya de Santa María, distrito de Santiago.
  • Casa comunal de Guarumal, distrito de Soná.

Panamá Este

  • Parque Santa Rosa de Lima, corregimiento de Las Margaritas de Chepo.

Chiriquí

  • Cancha comunal del Palmar, distrito de Barú.

Panamá Oeste

  • Cancha de baloncesto de La Seda, corregimiento de Balboa, distrito de La Chorrera.

Panamá

  • Gimnasio de Panamá Viejo, corregimiento de Parque Lefevre, distrito de Panamá.

Coclé

  • Casa comunal La Venta, corregimiento de Llano Grande de La Pintada.
