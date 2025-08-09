El IMA anunció las Agroferias que se realizarán a nivel nacional ese martes

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el martes 12 de agosto a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables.
- Parque de Santo Domingo, distrito de Las Tablas.
Herrera
- Parque central Arístides Arjona, distrito de Pesé.
Veraguas
- Casa comunal de Pedernal, corregimiento de La Raya de Santa María, distrito de Santiago.
- Casa comunal de Guarumal, distrito de Soná.
Panamá Este
- Parque Santa Rosa de Lima, corregimiento de Las Margaritas de Chepo.
Chiriquí
- Cancha comunal del Palmar, distrito de Barú.
Panamá Oeste
- Cancha de baloncesto de La Seda, corregimiento de Balboa, distrito de La Chorrera.
Panamá
- Gimnasio de Panamá Viejo, corregimiento de Parque Lefevre, distrito de Panamá.
Coclé
- Casa comunal La Venta, corregimiento de Llano Grande de La Pintada.