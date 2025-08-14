Minsa intensifica operativos para frenar dengue: 8,740 casos y 14 muertes en 2025

El Ministerio de Salud ( Minsa ) , a través del Departamento de Epidemiología, reportó 8,740 casos acumulados de dengue en el país hasta la semana epidemiológica N.° 30 (20 al 26 de julio de 2025), con 14 defunciones confirmadas.

Del total de casos, 7,737 no presentan signos de alarma, 935 tienen signos de alarma y 68 corresponden a dengue grave. El informe advierte que la co-circulación de los cuatro serotipos de dengue, con predominio del DEN-3 y DENV-4, eleva el riesgo de casos graves y fatales.

Regiones más afectadas

La Región Metropolitana encabeza la lista con 2,330 casos, seguida por San Miguelito (1,709), Panamá Oeste (1,036), Panamá Norte (876), Chiriquí (579) y Bocas del Toro (493). Otras áreas con incidencia destacada son Los Santos (368), Veraguas (323) y Darién (273).

Minsa intensifica cruzada nacional contra el dengue @MINSA

Hospitalizaciones y muertes

Hasta la fecha, 824 pacientes han requerido hospitalización. Las 14 defunciones se distribuyen en Chiriquí (4), Bocas del Toro (3), Darién (2), Región Metropolitana (2), Panamá Este (1), Coclé (1) y San Miguelito (1).

Tasa de incidencia y grupos de riesgo

La tasa de incidencia nacional es de 191 casos por cada 100 mil habitantes, concentrándose la mayoría entre personas de 10 a 59 años.

Operativos y medidas preventivas por MINSA

El Minsa ha intensificado los operativos de control de vectores y reitera el llamado a la ciudadanía a eliminar recipientes que acumulen agua dentro y alrededor de las viviendas, como latas, botellas y neumáticos. También recomienda mantener limpias las áreas internas y externas del hogar.

Los síntomas de dengue incluyen fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y dolor ocular. Las autoridades insisten en no automedicarse y acudir a un centro de salud ante cualquier signo de la enfermedad.

El dengue, transmitido por el mosquito Aedes aegypti, es una enfermedad grave y potencialmente mortal, por lo que la prevención es clave para salvar vidas.