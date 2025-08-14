Karol G Entretenimiento -  14 de agosto de 2025 - 15:47

Karol G será la estrella del show de medio tiempo en partido de la NFL en Brasil

La cantante colombiana Karol G encabezará el espectáculo de medio tiempo del duelo entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers el próximo 5 de septiembre.

Karol G será la estrella del show de la NFL en Brasil.

AFP
Jenifer Montero
Por Jenifer Montero

La estrella colombiana del reguetón Karol G será la estrella del espectáculo de medio tiempo del partido de la liga de football americano (NFL) que se celebrará en Sao Paulo el próximo 5 de septiembre.

Los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y Travis Kelce, pareja de la cantante Taylor Swift, y Los Angeles Chargers serán los protagonistas de este duelo en el Arena Corinthians de la megaurbe brasileña.

Un año atrás, Eagles y Packers disputaron en ese mismo escenario el primer partido de temporada regular de la NFL en Sudamérica, que tuvo como estrella musical a la local Anitta.

La brasileña cede ahora el testigo a la colombiana Karol G, quien presentó el pasado junio su nuevo disco, "Tropicoqueta".

"He visto muchos espectáculos de medio tiempo de la NFL a lo largo de los años y tener ahora esta oportunidad de llevar mi música a este escenario global significa todo para mí", dijo la artista en el comunicado de este jueves de la liga estadounidense.

"Estoy deseando celebrar con todos en Sao Paulo y con los fanáticos de todo el mundo", agregó.

Karol G se consolidó como una artista que trasciende la música latina

La cantante de Medellín, cuyo nombre real es Carolina Giraldo, se consolidó el año pasado como una artista que trasciende la música latina al llenar estadios en España y Estados Unidos.

Ganadora de seis premios Grammy Latinos, "La Bichota" es considerada la mayor voz femenina del reguetón en la actualidad y una referente del feminismo.

El choque entre Chiefs y Chargers, que forma parte de la semana inaugural de temporada de la NFL, podrá ser seguido por los aficionados a nivel global a través de YouTube.

FUENTE: AFP

