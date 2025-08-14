Presidente Mulino no comparte ajuste de jubilación del 100% a magistrados y jueces

El presidente de la República , José Raúl Mulino , afirmó este miércoles que no comparte la reciente decisión del Órgano Judicial sobre jubilaciones especiales y aclaró que la medida no cuenta con el aval del Ejecutivo.

"Quiero destacar que esta es una decisión exclusiva del Órgano Judicial, que es un órgano independiente del Ejecutivo. Quiero ser claro: esto no tiene el aval ni es una decisión del poder Ejecutivo. En términos muy personales, no lo comparto, y no con ánimos de bronca con nadie, sino porque creo que no es el momento que el país tiene para este tipo de decisiones", expresó el mandatario.

Mulino agregó que su postura personal se basa en la situación económica y social del país, señalando que este no es el momento para implementar beneficios especiales de este tipo.

Presidente Mulino rechaza jubilaciones especiales del Órgano Judicial

"Yo cobro lo que la ley establece en función de lo que ahorré en el tiempo en el viejo sistema, menos las cuotas que se me perdieron y me iré de aquí con ese sueldo y sin ningún privilegio de pensión", @JoseRaulMulino, presidente de Panamá.

En relación con su propia jubilación, el presidente aseguró: “Yo cobro lo que la ley establece en función de lo que ahorré en el tiempo en el viejo sistema, menos las cuotas que se me perdieron, y me iré de aquí con ese sueldo y sin ningún privilegio de pensión”.

El mandatario abordó este tema antes de realizar otros anuncios, reiterando que el Ejecutivo respeta la independencia de poderes, pero considera inoportuna la medida adoptada por el Órgano Judicial.