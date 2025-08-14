Panamá Nacionales -  14 de agosto de 2025 - 10:21

Presidente Mulino aclara: "La bonanza económica viene de la inversión privada"

el presidente José Raúl Mulino explicó que la bonanza prometida en campaña proviene de proyectos de inversión privada, no de los recursos del Estado.

Presidente Mulino aclara dónde vendrá el Chen Chen

Presidente Mulino aclara dónde vendrá el Chen Chen

Alexander Grey / Unsplash
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aclaró que la bonanza económica anunciada durante su campaña presidencial no proviene de los recursos del Estado, sino de la inversión privada en el país.

“Yo he dicho aquí muchas veces que esa bonanza económica no sale de las arcas del Estado, sino de la inversión privada en el país. Se están licitando y ejecutando proyectos en distintos sectores del país relacionados con obras, llámese hospitales, Minsa Capsi, canchas deportivas y las megaobras de infraestructura vial que anunció el ministro de Obras Públicas recientemente”, afirmó el mandatario. “Yo he dicho aquí muchas veces que esa bonanza económica no sale de las arcas del Estado, sino de la inversión privada en el país. Se están licitando y ejecutando proyectos en distintos sectores del país relacionados con obras, llámese hospitales, Minsa Capsi, canchas deportivas y las megaobras de infraestructura vial que anunció el ministro de Obras Públicas recientemente”, afirmó el mandatario.

Presidente Mulino asegura que el "Chen Chen" vendrá tras proyectos planificados en el país

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1956005859772826040&partner=&hide_thread=false

Mulino destacó que estos proyectos, que abarcan tanto infraestructura hospitalaria como vial, son los que permitirán generar la actividad económica prometida y mejorar la calidad de vida de los panameños, reafirmando la importancia de la colaboración entre el sector público y privado.

El presidente enfatizó que la bonanza no se traduce en dinero directo para el Estado, sino en desarrollo, empleo y oportunidades derivadas de la inversión privada en el país.

En esta nota:
Seguir leyendo

Presidente Mulino no comparte ajuste de jubilación del 100% a magistrados y jueces

VIDEO | Conferencia de prensa del Presidente Mulino: 14 de agosto de 2025

Asamblea Nacional escoge a Eduardo Vásquez para presidir la Comisión de Presupuesto

Recomendadas

Más Noticias