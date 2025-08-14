Presidente Mulino aclara: "La bonanza económica viene de la inversión privada"

El presidente de Panamá , José Raúl Mulino, aclaró que la bonanza económica anunciada durante su campaña presidencial no proviene de los recursos del Estado, sino de la inversión privada en el país.

"Yo he dicho aquí muchas veces que esa bonanza económica no sale de las arcas del Estado, sino de la inversión privada en el país. Se están licitando y ejecutando proyectos en distintos sectores del país relacionados con obras, llámese hospitales, Minsa Capsi, canchas deportivas y las megaobras de infraestructura vial que anunció el ministro de Obras Públicas recientemente", afirmó el mandatario.

Presidente Mulino asegura que el "Chen Chen" vendrá tras proyectos planificados en el país

Mulino destacó que estos proyectos, que abarcan tanto infraestructura hospitalaria como vial, son los que permitirán generar la actividad económica prometida y mejorar la calidad de vida de los panameños, reafirmando la importancia de la colaboración entre el sector público y privado.

El presidente enfatizó que la bonanza no se traduce en dinero directo para el Estado, sino en desarrollo, empleo y oportunidades derivadas de la inversión privada en el país.