Presidente Mulino invita a diputados a un viaje de Estado a Brasil para aclarar adhesión al Mercosur

El presidente José Raúl Mulino se refirió, durante la conferencia de este jueves 14 de agosto, al viaje de Estado que realizará a Brasil, con el objetivo de entablar reuniones enfocadas en la adhesión de Panamá al Mercosur.
En este sentido, se espera que el viaje sirva para aclarar dudas y explicar las funciones de este organismo para Panamá, con el fin de evitar especulaciones y falsas declaraciones sobre el tema.
Por el momento, únicamente ha confirmado su participación en el viaje el presidente del Órgano Legislativo.