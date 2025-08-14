Panamá Nacionales -  14 de agosto de 2025 - 09:29

Presidente Mulino invita a diputados a un viaje de Estado a Brasil para aclarar adhesión al Mercosur

El presidente José Raúl Mulino indicó que únicamente ha confirmado su participación en el viaje el presidente de la Asamblea Nacional.

Presidente Mulino durante su participación en el Mercosur.

Presidente Mulino durante su participación en el Mercosur.

Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente José Raúl Mulino se refirió, durante la conferencia de este jueves 14 de agosto, al viaje de Estado que realizará a Brasil, con el objetivo de entablar reuniones enfocadas en la adhesión de Panamá al Mercosur.

Asimismo, informó que invitó al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera; a la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, Walkiria Chandler; y al presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Orlando Carrasquilla, para que participen en las discusiones relacionadas con el Mercosur.

En este sentido, se espera que el viaje sirva para aclarar dudas y explicar las funciones de este organismo para Panamá, con el fin de evitar especulaciones y falsas declaraciones sobre el tema.

Por el momento, únicamente ha confirmado su participación en el viaje el presidente del Órgano Legislativo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1955993919080001769&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Presidente Mulino asegura financiamiento para tren Panamá-David-Frontera en reunión con Mizuho Bank

Presidente Mulino preside sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

Presidente Mulino está en Nueva York para presidir la próxima sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

Recomendadas

Más Noticias