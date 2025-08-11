Panamá Nacionales -  11 de agosto de 2025 - 12:16

Presidente Mulino hizo un llamado a preservar la neutralidad de las rutas marítimas

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, presidió este lunes 11 de agosto el Consejo de Seguridad de la ONU.

Presidente Mulino hizo un llamado a preservar la neutralidad de las rutas marítimas.

Presidente Mulino hizo un llamado a preservar la neutralidad de las rutas marítimas.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, presidió este lunes 11 de agosto el Consejo de Seguridad de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU) y hizo un llamado a preservar la neutralidad y la seguridad de las rutas marítimas, incluyendo el Canal de Panamá.

"Nuestro Canal es la demostración que su neutralidad es un aporte fundamental a la paz mundial y al desarrollo del comercio internacional”, expuso el mandatario.

En su mensaje, Mulino impulsó el debate sobre la seguridad marítima, destacando su papel clave para la paz y el comercio mundial.

Le podría interesar: División de la naviera Maersk pagó $600 millones para operar el ferrocarril del Canal de Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1954944011057471863&partner=&hide_thread=false

Por su parte, el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricaurte Vásquez, destacó ante el Consejo de Seguridad de la Organización de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU), que en 25 años bajo administración panameña, el Canal ha duplicado su capacidad, ampliado sus excusas y fortalecido su seguridad.

En esta nota:
Seguir leyendo

Presidente Mulino preside sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

Presidente Mulino está en Nueva York para presidir la próxima sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

Presidente Mulino niega injerencia del Ejecutivo en conformación de comisiones de la Asamblea

Recomendadas

Más Noticias