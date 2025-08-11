Presidente Mulino hizo un llamado a preservar la neutralidad de las rutas marítimas.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, presidió este lunes 11 de agosto el Consejo de Seguridad de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU) y hizo un llamado a preservar la neutralidad y la seguridad de las rutas marítimas, incluyendo el Canal de Panamá.
En su mensaje, Mulino impulsó el debate sobre la seguridad marítima, destacando su papel clave para la paz y el comercio mundial.
Por su parte, el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricaurte Vásquez, destacó ante el Consejo de Seguridad de la Organización de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU), que en 25 años bajo administración panameña, el Canal ha duplicado su capacidad, ampliado sus excusas y fortalecido su seguridad.