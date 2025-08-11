Presidente Mulino preside sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, encabeza este lunes la sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), centrada en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.
Presidente Mulino aborda temas en la ONU sobre paz y seguridad marítima
Durante la reunión, se abordarán temas como seguridad marítima, prevención de conflictos, innovación y cooperación internacional para enfrentar desafíos emergentes que amenazan la estabilidad global.
La participación de Panamá en esta instancia refuerza su papel como actor activo en los debates multilaterales y en la búsqueda de soluciones conjuntas para preservar la paz y fortalecer la seguridad a nivel internacional.