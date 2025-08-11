Estados Unidos Nacionales -  11 de agosto de 2025 - 09:27

Presidente Mulino preside sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

El presidente José Raúl Mulino encabeza la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre paz, seguridad marítima e innovación ante desafíos globales.

Presidente Mulino en sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

Presidente Mulino en sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, encabeza este lunes la sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), centrada en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.

Presidente Mulino aborda temas en la ONU sobre paz y seguridad marítima

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1954910089246110034&partner=&hide_thread=false

Durante la reunión, se abordarán temas como seguridad marítima, prevención de conflictos, innovación y cooperación internacional para enfrentar desafíos emergentes que amenazan la estabilidad global.

La participación de Panamá en esta instancia refuerza su papel como actor activo en los debates multilaterales y en la búsqueda de soluciones conjuntas para preservar la paz y fortalecer la seguridad a nivel internacional.

En esta nota:
Seguir leyendo

Presidente Mulino asegura financiamiento para tren Panamá-David-Frontera en reunión con Mizuho Bank

Presidente Mulino está en Nueva York para presidir la próxima sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

Presidente Mulino niega injerencia del Ejecutivo en conformación de comisiones de la Asamblea

Recomendadas

Más Noticias