Presidente Mulino preside sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

Presidente Mulino en sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , encabeza este lunes la sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), centrada en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.

El mandatario de Panamá, @JoseRaulMulino, preside la sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la que se abordará sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, seguridad marítima, prevención, innovación y cooperación… pic.twitter.com/H0loJLUKof — Telemetro Reporta (@TReporta) August 11, 2025

Durante la reunión, se abordarán temas como seguridad marítima, prevención de conflictos, innovación y cooperación internacional para enfrentar desafíos emergentes que amenazan la estabilidad global.

La participación de Panamá en esta instancia refuerza su papel como actor activo en los debates multilaterales y en la búsqueda de soluciones conjuntas para preservar la paz y fortalecer la seguridad a nivel internacional.