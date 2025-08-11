Panamá lamenta muerte de Miguel Uribe Turbay y condena violencia

El Gobierno de Panamá expresó sus condolencias al pueblo y Gobierno de Colombia, así como a los familiares del candidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, tras su fallecimiento.
Gobierno de Panamá expresó condolencias por la muerte de Miguel Uribe Turbay
“En este momento de dolor, el gobierno panameño se une en solidaridad y respeto, reconociendo la trayectoria y el compromiso de Miguel Uribe Turbay en su país. Asimismo, condena enérgicamente todo acto de violencia, venga de donde venga, y reafirma la necesidad de preservar el diálogo, la tolerancia y el respeto como pilares fundamentales de la vida política y democrática”, señaló la Cancillería de la República en un comunicado oficial.
Las autoridades panameñas reiteraron su rechazo a toda manifestación de violencia política y reafirmaron su apoyo a los principios democráticos en la región.