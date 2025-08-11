Panamá lamenta muerte de Miguel Uribe Turbay y condena violencia

El Gobierno de Panamá expresó sus condolencias al pueblo y Gobierno de Colombia, así como a los familiares del candidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay , tras su fallecimiento.

“En este momento de dolor, el gobierno panameño se une en solidaridad y respeto, reconociendo la trayectoria y el compromiso de Miguel Uribe Turbay en su país. Asimismo, condena enérgicamente todo acto de violencia, venga de donde venga, y reafirma la necesidad de preservar el diálogo, la tolerancia y el respeto como pilares fundamentales de la vida política y democrática”, señaló la Cancillería de la República en un comunicado oficial.

Las autoridades panameñas reiteraron su rechazo a toda manifestación de violencia política y reafirmaron su apoyo a los principios democráticos en la región.