Presidente Mulino asegura financiamiento para tren Panamá-David-Frontera en reunión con Mizuho Bank

El presidente de Panamá , José Raúl Mulino , sostuvo este lunes en Nueva York una reunión estratégica con ejecutivos del Mizuho Bank, Ltd., uno de los principales bancos de Japón, que mostró interés en ofrecer financiamiento para los proyectos de infraestructura del Gobierno panameño, con especial énfasis en el tren Panamá-David-Frontera.

Durante el encuentro, el mandatario destacó los proyectos prioritarios, entre ellos la modernización del vertedero de Cerro Patacón con tecnología de reciclaje, la rehabilitación de la carrera Interamericana y el emblemático tren Panamá-David-Frontera, que conectará no solo Panamá sino también a Centroamérica, facilitando el transporte de carga comercial y pasajeros.

Presidente Mulino se reúne con Mizuho Bank

El director ejecutivo del Mizuho Bank, Shuji Matsuura, afirmó que la institución, con amplia experiencia global en financiamiento de infraestructura compleja, busca ser un socio estratégico para impulsar la agenda de desarrollo de Panamá mediante soluciones innovadoras y a largo plazo.

En la reunión también se abordaron futuros proyectos vinculados al Canal de Panamá y se felicitó a Panamá por asumir la Presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU en agosto de 2025, destacando el compromiso del país con la diplomacia multilateral.

El equipo panameño estuvo encabezado por el presidente Mulino, acompañado por el canciller Javier Martínez-Acha, el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, el ministro y secretario de Metas, José Ramón Icaza, y el embajador en Estados Unidos, José Miguel Alemán.