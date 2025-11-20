Presidente Mulino recibe a Leah Kamila, primera niña operada a corazón abierto en la Ciudad de la Salud.

La niña Leah Kamila, la primera en ser sometida a una compleja cirugía a corazón abierto en el Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud, fue recibida por el presidente de la República, José Raúl Mulino , en el Palacio de las Garzas.

Leah Kamila estuvo acompañada por sus padres y por el equipo médico que realizó la intervención.

“Hoy conocí a Leah Kamila, una niña que contagia alegría y esperanza. Me alegró verla fuerte, sonriendo y con un un futuro que apenas empieza”, manifestó el presidente Mulino.

La menor fue intervenida a corazón abierto para corregir una condición cardíaca denominada Comunicación Interauricular (CIA). Fue dada de alta luego de permanecer 12 días en recuperación en el Hospital Pediátrico de Alta Complejidad.