Presidente Mulino recibe a Leah Kamila, primera niña operada a corazón abierto en la Ciudad de la Salud

Durante el recibimiento del presidente Mulino, Leah Kamila estuvo acompañada por sus padres y por el equipo médico que realizó la intervención.

Por Ana Canto

La niña Leah Kamila, la primera en ser sometida a una compleja cirugía a corazón abierto en el Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud, fue recibida por el presidente de la República, José Raúl Mulino, en el Palacio de las Garzas.

Leah Kamila estuvo acompañada por sus padres y por el equipo médico que realizó la intervención.

“Hoy conocí a Leah Kamila, una niña que contagia alegría y esperanza. Me alegró verla fuerte, sonriendo y con un un futuro que apenas empieza”, manifestó el presidente Mulino.

La menor fue intervenida a corazón abierto para corregir una condición cardíaca denominada Comunicación Interauricular (CIA). Fue dada de alta luego de permanecer 12 días en recuperación en el Hospital Pediátrico de Alta Complejidad.

