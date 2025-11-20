ACP reporta que los niveles de Gatún y Alhajuela están por alcanzar su máximo operativo

Los lagos Gatún y Alhajuela están cerca de alcanzar sus niveles máximos operativos, por lo que el Canal de Panamá ( ACP ) advirtió que realizará vertidos preventivos. A la 1:00 a.m. de este jueves 20 de noviembre, el lago Alhajuela registró 251.85 pies (76.77 metros) y el lago Gatún 88.59 pies (27.01 metros).

Por esta razón, se efectuarán vertidos preventivos en las represas de Gatún y Madden, y la vía interoceánica reiteró el llamado a los residentes de áreas aledañas y al público en general para que tomen precauciones y estén atentos al sonido de las sirenas, las cuales anuncian un vertido inminente.

En caso de activarse las alertas, las personas deben salir de los ríos o cuerpos de agua de inmediato y alejarse hacia zonas altas, fuera de las planicies de inundación.

"El Canal de Panamá reafirma su compromiso con la seguridad de las comunidades y la operación confiable de la vía interoceánica. Invitamos a la población a seguir las recomendaciones y mantenerse informada para prevenir riesgos", señaló en un comunicado.