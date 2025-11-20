Excomisionado de la Policía Nacional, Javier Fanuco, es aprehendido por enriquecimiento ilícito

El excomisionado de la Policía Nacional , Javier Fanuco, fue aprehendido este miércoles durante un allanamiento ejecutado por la Procuraduría General de la Nación (PGN) en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos, como parte de una investigación por presunto delito contra la administración pública.

Según informó el Ministerio Público, Fanuco es señalado por un presunto caso de enriquecimiento injustificado, cuyo monto superaría los 400 mil dólares. La diligencia forma parte de un proceso que busca recopilar documentación, equipos y otros elementos vinculados con el caso.

Investigación abarca cuatro años de su gestión en la Policía Nacional

Las autoridades detallaron que la investigación abarca el periodo comprendido entre 2014 y 2018. Durante parte de esos años, Fanuco ocupó el cargo de director nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, puesto del que fue removido en 2017.

El Ministerio Público continuará con las diligencias correspondientes para determinar el origen del patrimonio investigado y establecer si existe responsabilidad penal.