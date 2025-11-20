Embajada de Estados Unidos dona centro de operaciones y camiones al SENAFRONT. @USEmbPAN

Por Ana Canto La Embajada de Estados Unidos en Panamá donó al Ministerio de Seguridad Pública (MinSeg) un nuevo centro de operaciones y dos camiones de carga de 10 ruedas, valorados en un millón de dólares, para el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), en el marco de la celebración de su 17 aniversario.

La donación fue financiada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos con el objetivo de fortalecer las capacidades de Panamá en el combate del terrorismo, el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

