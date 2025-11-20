Panamá Nacionales -  20 de noviembre de 2025 - 13:02

Embajada de Estados Unidos dona centro de operaciones y camiones al SENAFRONT

La Embajada de Estados Unidos indicó que la donación al SENAFRONT es con el objetivo de fortalecer el combate del terrorismo.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Embajada de Estados Unidos en Panamá donó al Ministerio de Seguridad Pública (MinSeg) un nuevo centro de operaciones y dos camiones de carga de 10 ruedas, valorados en un millón de dólares, para el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), en el marco de la celebración de su 17 aniversario.

La donación fue financiada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos con el objetivo de fortalecer las capacidades de Panamá en el combate del terrorismo, el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

El centro de operaciones será pronto complementado con aproximadamente 400 mil dólares en equipo adicional, financiado por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de EE.UU.

