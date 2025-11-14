La Embajada de Estados Unidos en Panamá notificó a Roberto Ruiz Díaz la revocatoria inmediata de su visa, una decisión del Departamento de Estado que empezó a regir el 14 de noviembre de 2025.
Según la comunicación oficial, la medida se adoptó tras recibir información posterior a la emisión del documento, la cual a juicio de las autoridades estadounidenses lo hace no elegible para mantener el visado.
Embajada de Estados Unidos revoca visa de Roberto Ruiz Díaz
La nota consular detalla que la visa queda inhabilitada para ingresar a territorio estadounidense y que el portador deberá presentarla para su cancelación física el próximo 26 de noviembre. La decisión también será comunicada a aerolíneas locales e internacionales para asegurar su cumplimiento.
Aunque la revocatoria es inapelable, Ruiz Díaz podrá solicitar una nueva visa en el futuro. Sin embargo, su aprobación quedará sujeta a una nueva entrevista consular y a la evaluación correspondiente por parte del Departamento de Estado.