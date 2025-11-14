Embajada de Estados Unidos revoca visa de Roberto Ruiz Díaz

La Embajada de Estados Unidos en Panamá notificó a Roberto Ruiz Díaz la revocatoria inmediata de su visa, una decisión del Departamento de Estado que empezó a regir el 14 de noviembre de 2025.

Según la comunicación oficial, la medida se adoptó tras recibir información posterior a la emisión del documento, la cual a juicio de las autoridades estadounidenses lo hace no elegible para mantener el visado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/R_RuizDiaz/status/1989361667222708616?s=20&partner=&hide_thread=false A fin de probar la eficacia de la oficina creada por @JoseRaulMulino en el @MinGobPma le he pedido a la Ministra se activen las querellas de todas las denuncias que he presentado con relacion a la @Panamaalcaldia y que reposando en la @PGN_PANAMA .

Todas estas denuncias la he… pic.twitter.com/6pKX9GXEOH — ROBERTO RUIZ DIAZ (@R_RuizDiaz) November 14, 2025

La nota consular detalla que la visa queda inhabilitada para ingresar a territorio estadounidense y que el portador deberá presentarla para su cancelación física el próximo 26 de noviembre. La decisión también será comunicada a aerolíneas locales e internacionales para asegurar su cumplimiento.

Aunque la revocatoria es inapelable, Ruiz Díaz podrá solicitar una nueva visa en el futuro. Sin embargo, su aprobación quedará sujeta a una nueva entrevista consular y a la evaluación correspondiente por parte del Departamento de Estado.