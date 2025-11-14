Embajada de Estados Unidos confirma visita del USCG Cutter James y ejercicios con el SENAN.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá informó que el buque USCG Cutter James, de la Guardia Costera de EE. UU., se encuentra de visita en el país.
Como parte de la escala en puerto, miembros del Servicio Nacional Aeronaval trabajaron junto a oficiales de la Guardia Costera en un ejercicio de salida y navegación, cuyo objetivo fue intercambiar conocimientos náuticos.
Además, la actividad buscó fortalecer las comunicaciones y la interoperabilidad, así como reforzar la asociación entre Estados Unidos y Panamá.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1989435893480935704&partner=&hide_thread=false