Panamá Nacionales -  14 de noviembre de 2025 - 16:48

Embajada de Estados Unidos confirma visita del USCG Cutter James y ejercicios con el SENAN

La Embajada de EE. UU. indicó que la actividad buscó fortalecer las comunicaciones y la interoperabilidad, así como reforzar la asociación entre ambos países.

Como parte de la escala en puerto, miembros del Servicio Nacional Aeronaval trabajaron junto a oficiales de la Guardia Costera en un ejercicio de salida y navegación, cuyo objetivo fue intercambiar conocimientos náuticos.

Además, la actividad buscó fortalecer las comunicaciones y la interoperabilidad, así como reforzar la asociación entre Estados Unidos y Panamá.

