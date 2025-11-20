Lilly Goodman visita el Centro Femenino de Rehabilitación y comparte un mensaje de esperanza.

La cantante de música cristiana Lilly Goodman visitó el Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari (Cefere), donde compartió un mensaje de amor y esperanza con las privadas de libertad y les interpretó varias de sus canciones.

Goodman manifestó estar muy contenta de poder visitar el Cefere y expresó que, cuando regrese a Panamá, desea volver a encontrarse con ellas. Durante la actividad, un grupo de privadas de libertad que conforman el Coro Vive María interpretó una canción de la artista dominicana, gesto que la emocionó profundamente. Además, el grupo aprovechó para presentarle una canción original compuesta por la privada Zoraida Saucedo.

El director general del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, destacó que con esta visita “reforzamos todo lo que estamos haciendo en virtud de darles a las chicas el acompañamiento espiritual que tanto necesitan. Fue muy emotiva, las llenó de mucha satisfacción y alegría”.

Torregroza añadió que este tipo de iniciativas fortalecen los lineamientos del Ministerio de Gobierno y del Sistema Penitenciario orientados a incentivar y apoyar a las privadas de libertad.