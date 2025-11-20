Lilly Goodman visita el Centro Femenino de Rehabilitación y comparte un mensaje de esperanza.

La cantante de música cristiana Lilly Goodman visitó el Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari (Cefere), donde compartió un mensaje de amor y esperanza con las privadas de libertad y les interpretó varias de sus canciones.
El director general del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, destacó que con esta visita “reforzamos todo lo que estamos haciendo en virtud de darles a las chicas el acompañamiento espiritual que tanto necesitan. Fue muy emotiva, las llenó de mucha satisfacción y alegría”.
Torregroza añadió que este tipo de iniciativas fortalecen los lineamientos del Ministerio de Gobierno y del Sistema Penitenciario orientados a incentivar y apoyar a las privadas de libertad.