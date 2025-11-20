Inicia el juicio oral por la supuesta suplantación de una bebé con una muñeca en Chiriquí.

Este jueves 20 de noviembre se realiza el juicio oral por el caso de la simulación de un embarazo y la presunta muerte de una bebé que, según las investigaciones, nunca existió. El proceso surge a raíz de la denuncia presentada a finales de 2023 por el presunto padre y su familia en la provincia de Chiriquí.
Inicialmente, a la imputada se le impuso una medida de arresto domiciliario y, posteriormente, una medida de firmas periódicas ante el tribunal, por los delitos de simulación de un hecho punible y falsificación de documentos.
Se espera que el juicio se extienda por varios días debido a la presentación de pruebas, así como peritajes médicos y testimoniales.