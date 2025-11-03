Menor de 16 años abandona a su bebé recién nacido en herbazales, autoridades investigan

Una joven de 16 años dio a luz y abandonó a su bebé recién nacido en un herbazal de la comunidad de Piedra Amarilla, en el distrito de Las Palmas, provincia de Veraguas, según confirmaron las autoridades.

El hecho fue reportado por moradores del área, quienes encontraron al recién nacido y alertaron a las unidades de emergencia. Tanto la madre como el bebé fueron trasladados al Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega, donde permanecen en condición estable.

Investigan presunto abuso tras abandono de bebé en Veraguas

De acuerdo con las primeras investigaciones, el Ministerio Público y la Policía Nacional iniciaron diligencias para ubicar al padre de la menor, ya que se presume que podría tratarse de un caso de violación agravada en perjuicio de la adolescente.

Las autoridades de Veraguas reiteraron su compromiso de proteger los derechos de la menor y del recién nacido, y recordaron a la población que existen mecanismos de denuncia y atención integral para víctimas de abuso o violencia sexual, disponibles a través de la línea 147 del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) y el 311 del Gobierno Nacional.