ACP cierra temporalmente el Centro de Visitantes de Agua Clara por lluvias

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció que el Centro de Visitantes de Agua Clara – Gatún permanecerá cerrado este jueves 20 de noviembre, debido a las fuertes lluvias que han generado interrupciones en las vías de acceso hacia el sector de Colón.
La entidad explicó que la medida se adopta por razones de seguridad y por las condiciones climáticas adversas que han afectado la operatividad del área en las últimas horas.
Miraflores opera con normalidad, informa la ACP
Mientras tanto, el Centro de Visitantes de Miraflores se mantiene abierto en su horario regular de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., ofreciendo a nacionales y turistas la experiencia de observar el tránsito de buques y conocer más sobre la historia del Canal de Panamá.
La ACP recordó que cualquier cambio adicional en sus operaciones será comunicado oportunamente por sus plataformas oficiales.