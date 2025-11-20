Colón Nacionales -  20 de noviembre de 2025 - 11:20

ACP cierra temporalmente el Centro de Visitantes de Agua Clara por lluvias

La ACP informó el cierre temporal del Centro de Visitantes de Agua Clara por lluvias en Colón. Miraflores sigue operando en horario regular.

ACP cierra temporalmente el Centro de Visitantes de Agua Clara

ACP cierra temporalmente el Centro de Visitantes de Agua Clara

@MarottaIlya
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció que el Centro de Visitantes de Agua Clara – Gatún permanecerá cerrado este jueves 20 de noviembre, debido a las fuertes lluvias que han generado interrupciones en las vías de acceso hacia el sector de Colón.

La entidad explicó que la medida se adopta por razones de seguridad y por las condiciones climáticas adversas que han afectado la operatividad del área en las últimas horas.

“Agradecemos su comprensión y les invitamos a mantenerse atentos a nuestros canales oficiales para futuras actualizaciones”, indicó la ACP. “Agradecemos su comprensión y les invitamos a mantenerse atentos a nuestros canales oficiales para futuras actualizaciones”, indicó la ACP.

Miraflores opera con normalidad, informa la ACP

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/canaldepanama/status/1991486083687649786?s=20&partner=&hide_thread=false

Mientras tanto, el Centro de Visitantes de Miraflores se mantiene abierto en su horario regular de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., ofreciendo a nacionales y turistas la experiencia de observar el tránsito de buques y conocer más sobre la historia del Canal de Panamá.

La ACP recordó que cualquier cambio adicional en sus operaciones será comunicado oportunamente por sus plataformas oficiales.

En esta nota:
Seguir leyendo

Adiós PASE-U: Esta podría ser la calificación que permitirá cobrar el pago por el IFARHU

Pago de la segunda quincena de octubre a servidores públicos iniciará la próxima semana

Jubilados y pensionados recibirán su último pago desde este jueves 20 de noviembre

Recomendadas

Más Noticias