ACP cierra temporalmente el Centro de Visitantes de Agua Clara por lluvias

La Autoridad del Canal de Panamá ( ACP ) anunció que el Centro de Visitantes de Agua Clara – Gatún permanecerá cerrado este jueves 20 de noviembre, debido a las fuertes lluvias que han generado interrupciones en las vías de acceso hacia el sector de Colón.

La entidad explicó que la medida se adopta por razones de seguridad y por las condiciones climáticas adversas que han afectado la operatividad del área en las últimas horas.

"Agradecemos su comprensión y les invitamos a mantenerse atentos a nuestros canales oficiales para futuras actualizaciones", indicó la ACP.

Miraflores opera con normalidad, informa la ACP

Debido a las fuertes lluvias en las vías de acceso, el Centro de Visitantes de Agua Clara estará cerrado el día de hoy, jueves 20 de noviembre. pic.twitter.com/DZY2rNFpCq — Canal de Panamá (@canaldepanama) November 20, 2025

Mientras tanto, el Centro de Visitantes de Miraflores se mantiene abierto en su horario regular de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., ofreciendo a nacionales y turistas la experiencia de observar el tránsito de buques y conocer más sobre la historia del Canal de Panamá.

La ACP recordó que cualquier cambio adicional en sus operaciones será comunicado oportunamente por sus plataformas oficiales.