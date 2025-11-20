Panamá Nacionales -  20 de noviembre de 2025 - 11:36

Naviferias del IMA: total de cajas navideñas que se venderán y lugares de distribución

En provincias, el IMA inició el proceso de armado de las cajas navideñas, las cuales serán distribuidas en las naviferias.

Naviferias del IMA.

Naviferias del IMA.

Archivo
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este año se venderán más de 800 mil cajas navideñas en las naviferias, que se habilitarán en más de 100 puntos del país a partir del martes 2 de diciembre.

La entidad recordó a la ciudadanía que debe llevar dinero en efectivo, cédula y bolsas reutilizables para realizar sus compras.

En la provincia de Coclé, el IMA inició el proceso de armado de las cajas navideñas, las cuales serán distribuidas en diversos sectores.

Le podría interesar: Calendario de Naviferias 2025 del IMA para la compra de la caja navideña en Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1990479819197280390&partner=&hide_thread=false

Naviferias del IMA 2025: ¿Cuáles productos incluye la caja navideña?

  • 5 libras de arroz
  • Maíz pilado
  • Sal
  • Guandú en lata
  • Lata de piña en rodajas o aceite
  • Una pieza de jamón Picnic

Según el calendario institucional, las naviferias estarán habilitadas, en una primera fase, hasta el viernes 5 de diciembre en las siguientes provincias: Chiriquí, Los Santos, Herrera y Panamá (distrito de Chepo).

En esta nota:
Seguir leyendo

Calendario de Naviferias 2025 del IMA para la compra de la caja navideña en Panamá

El 2 de diciembre iniciarán las Naviferias en Chiriquí, Los Santos, Herrera y Panamá

Naviferias del IMA 2025: ¿cuándo comenzará la venta de jamones a nivel nacional?

Recomendadas

Más Noticias