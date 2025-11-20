Naviferias del IMA: total de cajas navideñas que se venderán y lugares de distribución

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este año se venderán más de 800 mil cajas navideñas en las naviferias , que se habilitarán en más de 100 puntos del país a partir del martes 2 de diciembre.

La entidad recordó a la ciudadanía que debe llevar dinero en efectivo, cédula y bolsas reutilizables para realizar sus compras.

En la provincia de Coclé, el IMA inició el proceso de armado de las cajas navideñas, las cuales serán distribuidas en diversos sectores.

Naviferias del IMA 2025: ¿Cuáles productos incluye la caja navideña?

5 libras de arroz

Maíz pilado

Sal

Guandú en lata

Lata de piña en rodajas o aceite

Una pieza de jamón Picnic

Según el calendario institucional, las naviferias estarán habilitadas, en una primera fase, hasta el viernes 5 de diciembre en las siguientes provincias: Chiriquí, Los Santos, Herrera y Panamá (distrito de Chepo).