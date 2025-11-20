Panamá Nacionales -

Ordenan detención provisional a excomisionado Fanuco por presunto enriquecimiento injustificado

Un Juez de Garantías ordenó detención provisional al excomisionado de la Policía Nacional, Javier Fanuco, luego de ser aprehendido en una investigación por el supuesto delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado, al mantener más de 496 mil dólares. La defensa anunció que apelará a la medida tomando en cuenta su arraigo familiar y laboral.