Panamá Nacionales -  21 de noviembre de 2025 - 07:14

Excomisionado Javier Fanuco queda bajo detención provisional por presunto enriquecimiento injustificado

La defensa del excomisionado Javier Fanuco apeló la decisión, por lo que se programó para el jueves 4 de diciembre la audiencia de apelación.

Excomisionado Javier Fanuco queda bajo detención provisional.

Excomisionado Javier Fanuco queda bajo detención provisional.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este jueves 20 de noviembre se llevó a cabo, en el Sistema Penal Acusatorio, la audiencia de solicitudes múltiples en contra del excomisionado de la Policía Nacional Javier Fanuco, en la cual una jueza de garantías ordenó su detención provisional y su inhabilitación para ejercer funciones públicas.



De acuerdo con el Ministerio Público, la acusación contra el excomisionado surge tras los resultados de una auditoría forense de la Contraloría General de la República, que dio paso a una investigación por presunto enriquecimiento injustificado



, por una suma de 496,799 dólares, durante el periodo en que formó parte de la Dirección de Operaciones del Tránsito.

Robert Thompson, abogado de Fanuco, indicó que en marzo de 2025 inició el proceso de sustentación ante las autoridades.

