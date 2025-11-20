Presidente Mulino viajará a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz

El presidente José Raúl Mulino informó que viajará del sábado 6 al jueves 14 de diciembre a Noruega, tras recibir una invitación de la líder opositora venezolana María Corina Machado para acompañarla en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025.
María Corina Machado recibe Premio Nobel de la Paz
El Premio Nobel de la Paz 2025 se otorga a "una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad", dijo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, en la lectura del fallo.