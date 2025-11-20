Panamá Nacionales -  20 de noviembre de 2025 - 10:14

Presidente Mulino viajará a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz

El presidente Mulino expresó su respaldo a María Corina Machado, a quien calificó como “una guerrera de la democracia”.

Ana Canto
Ana Canto

El presidente José Raúl Mulino informó que viajará del sábado 6 al jueves 14 de diciembre a Noruega, tras recibir una invitación de la líder opositora venezolana María Corina Machado para acompañarla en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025.

Durante su conferencia de prensa de este jueves 20 de noviembre, el mandatario expresó su respaldo a Machado, a quien calificó como “una guerrera de la democracia”, y manifestó su deseo de que Venezuela recupere pronto su libertad y plena democracia.

