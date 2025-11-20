Presidente Mulino realiza visita oficial a Costa Rica para reforzar relaciones bilaterales

El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajará este viernes 21 de noviembre a la República de Costa Rica para una visita oficial con su homólogo, Rodrigo Chaves Robles, con el fin de reforzar las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación entre ambos países.

Acompañarán al presidente Mulino la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; los ministros Javier Martínez-Acha (Relaciones Exteriores), Julio Moltó (Comercio e Industrias) y Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario); así como el embajador de Panamá en Costa Rica, Pacífico Escalona, y Kristelle Getzler, secretaria ejecutiva de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia.

El punto central de la visita será un encuentro privado entre ambos mandatarios, que se realizará en el Salón Las Musas del Teatro Nacional, en la ciudad de San José.

Dentro de la agenda también está previsto que el presidente Mulino sea condecorado con la Orden Nacional Juan Mora Fernández por el mandatario costarricense. Además, la pareja presidencial panameña firmará el libro de visitantes distinguidos. Mientras se desarrollan las reuniones oficiales, la primera dama panameña y su homóloga costarricense, Signe Zeikate, visitarán el Museo Nacional como parte de una agenda alterna.

Al mediodía, ambos presidentes y sus equipos compartirán un almuerzo en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, espacio que servirá para una reunión ampliada entre las delegaciones.

El regreso de la delegación panameña está previsto para la tarde del mismo día.