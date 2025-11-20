Tailandia Entretenimiento -  20 de noviembre de 2025 - 19:30

EN VIVO | Miss Universo 2025: finalistas y coronación del certamen desde Tailandia

Siga la final de Miss Universo 2025 EN VIVO desde Tailandia. Telemetro transmitirá a las 8:00 p.m. y también estará disponible por YouTube en La Mordida.

Final de Miss Universo 2025

Final de Miss Universo 2025

missuniverse
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La noche más esperada para los fanáticos de los certámenes de belleza llega este jueves con la final de Miss Universo 2025, siendo Panamá representada por la hermosa Mirna Caballini. Este año el certamen se celebra en Tailandia, un país reconocido por su producción de espectáculos de alto nivel y su fuerte tradición en concursos internacionales.

En Panamá, la gala podrá verse EN VIVO a partir de las 8:00 p.m. por Telemetro, mientras que los usuarios digitales tendrán acceso a la transmisión oficial por el canal de YouTube de “La Mordida”, facilitando que miles de panameños sigan el desarrollo del certamen desde cualquier dispositivo.

EN VIVO: Final de Miss Universo 2025 desde Tailandia

Embed

En esta nota:
Seguir leyendo

Favoritas a Miss Universo 2025: ¿Será una de ellas la próxima reina universal?

Miss Universo 2025: Miss Jamaica, Gabrielle Henry, sufre una caída y es retirada en camilla

Miss Universo 2025: ¿Quién es Miss Universe Latina y a quiénes representa?

Recomendadas

Más Noticias