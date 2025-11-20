EN VIVO | Miss Universo 2025: finalistas y coronación del certamen desde Tailandia

La noche más esperada para los fanáticos de los certámenes de belleza llega este jueves con la final de Miss Universo 2025, siendo Panamá representada por la hermosa Mirna Caballini. Este año el certamen se celebra en Tailandia, un país reconocido por su producción de espectáculos de alto nivel y su fuerte tradición en concursos internacionales.