Miss Universo 2025: Miss México, Fátima Bosch, se corona en la 74.ª edición del certamen

El momento más esperado del Miss Universo 2025 llegó este jueves desde Tailandia: Fátima Bosch, Miss México, fue coronada como la nueva soberana universal de la belleza, marcando una victoria histórica para su país y un capítulo memorable para el concurso.
Con una presentación impecable, seguridad escénica y contundencia en sus respuestas, Bosch se ganó al jurado y al público, consolidándose como la favorita en una edición reñida, dominada por fuertes candidatas de Asia y América Latina.
La gala, celebrada en el país asiático, estuvo cargada de emoción y expectativas, culminando con la entrega de la corona a la representante mexicana, quien celebró entre aplausos y vítores de los asistentes.
Las finalistas del Miss Universo 2025
La organización reveló el cuadro final de posiciones, con resultados que sorprendieron a muchos seguidores del certamen:
- 4.ª finalista: Miss Costa de Marfeel
- 3.ª finalista: Miss Filipinas
- 2.ª finalista: Miss Venezuela
- 1.ª finalista: Miss Tailandia
- Ganadora: Miss México, Fátima Bosch
La victoria de Bosch consolida un año fuerte para la región latinoamericana, con Venezuela llegando hasta el Top 3 y Costa de Marfeel ubicándose entre las cinco semifinalistas más destacadas.
El certamen cerró con un vibrante espectáculo lleno de cultura, moda y música, donde México celebró por todo lo alto una nueva reina universal.