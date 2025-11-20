Tailandia Entretenimiento -  20 de noviembre de 2025 - 23:29

Miss Universo 2025: Miss México, Fátima Bosch, se corona en la 74.ª edición del certamen

Fátima Bosch, Miss México, se corona Miss Universo 2025 en Tailandia. Conoce a las finalistas y detalles de la 74.ª edición del certamen.

Fátima Bosch

Fátima Bosch, Miss México, se corona Miss Universo 2025

El momento más esperado del Miss Universo 2025 llegó este jueves desde Tailandia: Fátima Bosch, Miss México, fue coronada como la nueva soberana universal de la belleza, marcando una victoria histórica para su país y un capítulo memorable para el concurso.

Con una presentación impecable, seguridad escénica y contundencia en sus respuestas, Bosch se ganó al jurado y al público, consolidándose como la favorita en una edición reñida, dominada por fuertes candidatas de Asia y América Latina.

La gala, celebrada en el país asiático, estuvo cargada de emoción y expectativas, culminando con la entrega de la corona a la representante mexicana, quien celebró entre aplausos y vítores de los asistentes.

Las finalistas del Miss Universo 2025

La organización reveló el cuadro final de posiciones, con resultados que sorprendieron a muchos seguidores del certamen:

  • 4.ª finalista: Miss Costa de Marfeel
  • 3.ª finalista: Miss Filipinas
  • 2.ª finalista: Miss Venezuela
  • 1.ª finalista: Miss Tailandia
  • Ganadora: Miss México, Fátima Bosch

La victoria de Bosch consolida un año fuerte para la región latinoamericana, con Venezuela llegando hasta el Top 3 y Costa de Marfeel ubicándose entre las cinco semifinalistas más destacadas.

El certamen cerró con un vibrante espectáculo lleno de cultura, moda y música, donde México celebró por todo lo alto una nueva reina universal.

