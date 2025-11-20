Miss Universo 2025: Estas son las 5 semifinalistas del certamen

Los jueces ya tomaron su decisión. La edición 74 de Miss Universo arrancó con una noche cargada de expectativas en Tailandia, especialmente por el fuerte desempeño de varias candidatas latinoamericanas, quienes nuevamente dominaron la competencia.

Durante la transmisión oficial, se anunciaron las 30 candidatas que avanzaron a la siguiente fase, incluyendo una seleccionada por votación popular. En esta ronda, la representante panameña Mirna Caballini no logró clasificar.

Tras las eliminatorias posteriores, el certamen reveló a las 5 semifinalistas que siguen en la lucha por la corona universal:

TOP 5 Miss Universo 2025

Tailandia

Filipinas

Venezuela

México

Costa de Marfil

Estas cinco candidatas se perfilan ahora como las máximas aspirantes al título, destacando por su presencia escénica, desempeño en entrevistas y solidez en las diferentes etapas del concurso.

Aunque Panamá quedó fuera de esta fase, la participación de Mirna Caballini fue reconocida por su preparación, porte y representación en nombre del país.