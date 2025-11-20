Miss Universo 2025: Miss Panamá queda fuera del top 30 del certamen

La representante panameña Mirna Caballini no logró avanzar al Top 30 del Miss Universo 2025 , certamen que este jueves viste de gala a Tailandia con la coronación de la nueva soberana mundial de la belleza.

La edición 74 del concurso arrancó con una noche cargada de expectativas, especialmente por el fuerte desempeño de varias candidatas latinoamericanas, quienes dominan ampliamente el grupo de semifinalistas.

Durante la transmisión oficial, la organización anunció a las 30 candidatas que avanzan a la siguiente fase, incluyendo una participante seleccionada por votación popular. Mirna Caballini, sin embargo, no figuró entre las elegidas.

Latinoamérica vuelve a brillar en el Top 30 de Miss Universo

Esta noche Panamá dice presente en el certamen de belleza más importante del planeta.

Así lució nuestra representante, Mirna Caballini, en la gala preliminar del @MissUniverse.

Así lució nuestra representante, Mirna Caballini, en la gala preliminar del @MissUniverse. pic.twitter.com/rAqLnXeCe0 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 21, 2025

Entre las semifinalistas destacadas se encuentran once representantes latinas que se perfilan como fuertes contendientes para la corona:

República Dominicana

Brasil

Colombia

Cuba

Puerto Rico

México

Costa Rica

Chile

Miss Universe Latina

Venezuela

Guatemala

Nicaragua

Latinoamérica mantiene así una presencia sólida en el certamen, reafirmando su reputación como una de las regiones más competitivas en concursos de belleza.

Panamá celebra la participación de su representante

A pesar de no avanzar a la siguiente ronda, Mirna Caballini recibió muestras de agradecimiento y apoyo en redes sociales, donde panameños destacaron su entrega, preparación y desempeño durante las semanas de competencia.