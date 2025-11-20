Tailandia Entretenimiento -  20 de noviembre de 2025 - 22:21

Miss Universo 2025: Miss Panamá queda fuera del top 30 del certamen

Mirna Caballini, Miss Panamá 2025, no avanzó al Top 30 en Miss Universo en Tailandia. Latinas dominan las semifinalistas del certamen mundial de belleza.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La representante panameña Mirna Caballini no logró avanzar al Top 30 del Miss Universo 2025, certamen que este jueves viste de gala a Tailandia con la coronación de la nueva soberana mundial de la belleza.

La edición 74 del concurso arrancó con una noche cargada de expectativas, especialmente por el fuerte desempeño de varias candidatas latinoamericanas, quienes dominan ampliamente el grupo de semifinalistas.

Durante la transmisión oficial, la organización anunció a las 30 candidatas que avanzan a la siguiente fase, incluyendo una participante seleccionada por votación popular. Mirna Caballini, sin embargo, no figuró entre las elegidas.

Latinoamérica vuelve a brillar en el Top 30 de Miss Universo

Entre las semifinalistas destacadas se encuentran once representantes latinas que se perfilan como fuertes contendientes para la corona:

  • República Dominicana
  • Brasil
  • Colombia
  • Cuba
  • Puerto Rico
  • México
  • Costa Rica
  • Chile
  • Miss Universe Latina
  • Venezuela
  • Guatemala
  • Nicaragua

Latinoamérica mantiene así una presencia sólida en el certamen, reafirmando su reputación como una de las regiones más competitivas en concursos de belleza.

Panamá celebra la participación de su representante

A pesar de no avanzar a la siguiente ronda, Mirna Caballini recibió muestras de agradecimiento y apoyo en redes sociales, donde panameños destacaron su entrega, preparación y desempeño durante las semanas de competencia.

