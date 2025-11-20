Miss Universo 2025: Estas fueron las top 30 que pasan a la siguiente ronda en el certamen

Tailandia se viste de gala este jueves para la gran final del Miss Universo 2025, un evento que ha reunido a 86 candidatas de todo el mundo y que este año generó gran expectativa en Panamá. Sin embargo, la representante panameña no logró avanzar al Top 30 de semifinalistas, listado que ya fue revelado por la organización del certamen.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La competencia arrancó con fuerza, destacando la presencia de varias latinas que figuran como favoritas rumbo a la corona. Entre las 30 semifinalistas también aparece una candidata seleccionada por votación global del público.

Miss Universo, latinas que pasan al top 30

República Dominicana

Brasil

Colombia

Cuba

Puerto Rico

México

Costa Rica

Chile

Miss Universe Latina

Venezuela

Guatemala

Nicaragua

El bloque latinoamericano vuelve a posicionarse con fuerza, dominando buena parte del listado y subrayando el impacto regional en los certámenes de belleza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1991688525323055559&partner=&hide_thread=false Este es el TOP 30 del @MissUniverse 2025, con la representación de la belleza latina.

Gracias Mirna Caballini por representar dignamente a Panamá en este importante certamen. pic.twitter.com/PMfKSWkoE9 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 21, 2025

Candidatas restantes que pasan al top 30

India

Guadalupe

Tailandia

China

Rwanda

Costa de Marfil

Bangladesh

Japón

Estados Unidos

Países Bajos

Filipinas

Malta

Canadá

Croacia

Miss Palestina

Francia

Tailandia, país anfitrión, avanzó sin sorpresas, mientras que países como Rwanda y Bangladesh llamaron la atención por su destacada participación.

Aunque Panamá no logró clasificar este año, la audiencia panameña sigue atenta al desarrollo del certamen, cuya nueva reina será coronada esta noche en Bangkok.