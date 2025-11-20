Tailandia Entretenimiento -  20 de noviembre de 2025 - 22:21

Miss Universo 2025: Estas fueron las top 30 que pasan a la siguiente ronda en el certamen

Miss Universo 2025 anuncia su Top 30 de semifinalistas con fuerte presencia latina. Conoce las 30 candidatas que avanzan a la siguiente ronda en Tailandia.

Miss Universo

Miss Universo, candidatas del top 30

La Mordida/ Captura
Por Noemí Ruíz

Tailandia se viste de gala este jueves para la gran final del Miss Universo 2025, un evento que ha reunido a 86 candidatas de todo el mundo y que este año generó gran expectativa en Panamá. Sin embargo, la representante panameña no logró avanzar al Top 30 de semifinalistas, listado que ya fue revelado por la organización del certamen.

La competencia arrancó con fuerza, destacando la presencia de varias latinas que figuran como favoritas rumbo a la corona. Entre las 30 semifinalistas también aparece una candidata seleccionada por votación global del público.

Miss Universo, latinas que pasan al top 30

  • República Dominicana
  • Brasil
  • Colombia
  • Cuba
  • Puerto Rico
  • México
  • Costa Rica
  • Chile
  • Miss Universe Latina
  • Venezuela
  • Guatemala
  • Nicaragua

El bloque latinoamericano vuelve a posicionarse con fuerza, dominando buena parte del listado y subrayando el impacto regional en los certámenes de belleza.

Candidatas restantes que pasan al top 30

  • India
  • Guadalupe
  • Tailandia
  • China
  • Rwanda
  • Costa de Marfil
  • Bangladesh
  • Japón
  • Estados Unidos
  • Países Bajos
  • Filipinas
  • Malta
  • Canadá
  • Croacia
  • Miss Palestina
  • Francia

Tailandia, país anfitrión, avanzó sin sorpresas, mientras que países como Rwanda y Bangladesh llamaron la atención por su destacada participación.

Aunque Panamá no logró clasificar este año, la audiencia panameña sigue atenta al desarrollo del certamen, cuya nueva reina será coronada esta noche en Bangkok.

