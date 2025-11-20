Miss Universo 2025: Dayanara Torres deslumbra como comentarista en el certamen

Puerto Rico volvió a brillar en el escenario de Miss Universe 2025, y no solo por su candidata: la exreina de belleza Dayanara Torres, Miss Universo 1993 , cautivó al público con su elegancia, carisma y dominio escénico como comentarista especial del certamen.

Ataviada con un vestido rosa empolvado, la puertorriqueña saludó con entusiasmo al público tailandés. “¡Buenas noches, Tailandia!”, exclamó al iniciar la transmisión, recibiendo una ovación que confirmó el cariño que aún le profesa la audiencia global.

Dayanara Torres deslumbra como comentarista en Miss Universo 2025

Durante su primera intervención, Torres recordó con nostalgia el momento que cambió su vida: cuando ganó la corona universal en 1993.

“Tenía 18 años, era la más joven. Era una bebé”, mencionó entre risas, añadiendo que también era la candidata de menor estatura de su año.

Su presencia volvió a encender la nostalgia entre fanáticos de distintas generaciones, quienes destacaron su naturalidad, su cercanía y la energía positiva que transmitió durante la gala.

Un mensaje compartido desde la producción del certamen resume el sentimiento general:

"Tener en mis manos la belleza de Dayanara Torres, Miss Universo 1993, es un honor que jamás imaginé. Su energía, su elegancia y su humildad lo hacen todo perfecto. Feliz de vivir este encuentro en la 74ª edición de Miss Universo."

La participación de Torres reafirma su vigencia como una de las figuras más queridas del universo de concursos de belleza y una de las reinas latinas más recordadas del certamen.