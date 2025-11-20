Miss Universo 2025 Entretenimiento -  20 de noviembre de 2025 - 15:10

Miss Universo 2025: esta es la candidata que la inteligencia artificial proyecta como ganadora

La inteligencia artificial ha emitido un pronóstico sobre quién podría ser la ganadora de Miss Universo 2025.

En la foto, las concursantes de Filipinas, Panamá y Colombia en el Miss Universo 2025. 

Ana Canto

Este jueves se celebrará la final del certamen de belleza más importante del mundo: Miss Universo 2025, que reúne a más de 120 mujeres que, con su belleza, talento y conocimiento, buscarán demostrar por qué merecen ser coronadas como la mujer más bella del planeta.

Ante este evento, la inteligencia artificial ha emitido un pronóstico sobre quién podría ser la ganadora, basándose en su desempeño en certámenes anteriores, su preparación y el apoyo mediático que ha recibido.

Miss Universo 2025: la inteligencia artificial pronostica a la ganadora

La IA proyecta como posible ganadora a la representante de Filipinas, Ahtisa Manalo, ampliamente considerada una de las favoritas para quedarse con la corona debido a su belleza, experiencia en concursos, habilidades comunicativas y fuerte respaldo mediático.

La inteligencia artificial también destaca como fuertes aspirantes a la colombiana Vanessa Pulgarín, posicionada dentro del top de candidatas con mayor proyección, y a la costarricense Mahyla Roth, cuya historia personal y visibilidad en redes la han hecho sobresalir entre el grupo de finalistas.

