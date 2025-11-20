Miss Universo 2025: esta es la candidata que la inteligencia artificial proyecta como ganadora

Este jueves se celebrará la final del certamen de belleza más importante del mundo: Miss Universo 2025, que reúne a más de 120 mujeres que, con su belleza, talento y conocimiento, buscarán demostrar por qué merecen ser coronadas como la mujer más bella del planeta.
Miss Universo 2025: la inteligencia artificial pronostica a la ganadora
La IA proyecta como posible ganadora a la representante de Filipinas, Ahtisa Manalo, ampliamente considerada una de las favoritas para quedarse con la corona debido a su belleza, experiencia en concursos, habilidades comunicativas y fuerte respaldo mediático.
La inteligencia artificial también destaca como fuertes aspirantes a la colombiana Vanessa Pulgarín, posicionada dentro del top de candidatas con mayor proyección, y a la costarricense Mahyla Roth, cuya historia personal y visibilidad en redes la han hecho sobresalir entre el grupo de finalistas.