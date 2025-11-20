Favoritas a Miss Universo 2025: ¿Será una de ellas la próxima reina universal?

Con la final de Miss Universo 2025 a punto de celebrarse en Tailandia, el listado de mujeres que lideran las predicciones comienza a tomar forma. Tras la entrevista con el jurado, la gala preliminar y las apariciones públicas, varias representantes han logrado posicionarse con fuerza entre analistas, missologos y el público especializado.

Candidatas que lideran las predicciones

Entre los nombres más repetidos destaca Tailandia, cuya candidata, Praveenar “Veena” Singh, ha impresionado por su dominio en pasarela y por el respaldo nacional que la impulsa como anfitriona. Junto a ella figura Colombia, con Vanessa Pulgarín, una de las participantes más sólidas en comunicación, proyección y presencia escénica.

La representante de Filipinas Ahtisa Manalo’s subió posiciones tras un sólido desempeño preliminar, reforzando su reputación como potencia del certamen.

Fuerza africana y el poder caribeño

El continente africano vuelve a tomar protagonismo con Costa de Marfil, representada por Olivia Yacé, quien llega con amplio favoritismo por su seguridad, preparación y estilo elegante. A la vez, Puerto Rico se mantiene en el radar con Zashely Alicea, una candidata que combinó carisma, técnica y desempeño constante en todas las actividades oficiales.

El bloque latino en ascenso

El bloque latino sigue marcando presencia con Venezuela, gracias a Stephany Abasali, considerada una de las reinas más completas de la edición. También resaltan Ecuador, con Nadia Mejía, y Perú, que ha ganado atención por su preparación integral.

Una final que promete sorpresas

Los expertos coinciden en que la corona podría definirse por tres factores: el manejo de la pregunta final, la coherencia del desempeño general y la capacidad de conectar emocionalmente con el público. Aunque varias favoritas dominan la conversación, la final podría sorprender. Miss Universo siempre deja espacio para un giro inesperado.