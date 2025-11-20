Miss Universo 2025: Miss Jamaica, Gabrielle Henry, sufre una caída y es retirada en camilla

Gabrielle Henry, Miss Jamaica en el certamen Miss Universo 2025, protagonizó un tenso momento durante la ronda preliminar de gala celebrada en Bangkok, Tailandia, cuando perdió el equilibrio y cayó desde el borde del escenario. La situación generó preocupación inmediata entre el público y el personal del evento, quienes acudieron a asistirla y la retiraron en camilla.

El incidente se registró mientras Henry desfilaba con un vestido largo y tacones. En videos compartidos en redes sociales se observa que, al acercarse al borde de la plataforma, da un paso en falso y cae al vacío. Paramédicos y miembros de la organización acudieron de inmediato, deteniendo momentáneamente la presentación.

También te puede interesar: Miss Universo 2025: ¿Quién es Miss Universe Latina y a quiénes representa?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaMundoNews/status/1991200538948440144?s=20&partner=&hide_thread=false | Durante la competencia preliminar del Miss Universo 2025, la representante de Jamaica, Gabrielle Henry, sufrió una caída aparatosa en plena pasarela: tuvo que ser retirada en camilla para recibir atención médica. pic.twitter.com/8yAXi4VxAi — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 19, 2025

Estado de salud de Gabrielle Henry

Tras el accidente, Henry fue trasladada al Paolo Rangsit Hospital para realizarle estudios médicos. De acuerdo con información inicial difundida por la organización Miss Universo Jamaica y representantes del certamen, la modelo se encuentra fuera de peligro y no presenta fracturas, aunque permanece en observación. El presidente del Miss Universo, Raúl Rocha, visitó el centro médico para conocer su evolución y brindar apoyo a su familia.

Reacciones y repercusiones

La caída generó una amplia ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios expresaron preocupación por la concursante. La organización Miss Jamaica pidió mantener pensamientos positivos para su pronta recuperación. Aunque no se ha confirmado si podrá continuar en la competencia, su participación dependerá del diagnóstico final y la recomendación médica.