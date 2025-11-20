Miss Universo 2025 Entretenimiento -  20 de noviembre de 2025 - 13:24

Miss Universo 2025: Miss Jamaica, Gabrielle Henry, sufre una caída y es retirada en camilla

La representante de Jamaica en Miss Universo 2025 cayó del escenario durante la preliminar de gala y fue trasladada en camilla a un hospital.

Gabrielle Henry

Gabrielle Henry, Miss Jamaica en el certamen Miss Universo 2025

@officialgabriellehenry
Christopher Perez
Por Christopher Perez

Gabrielle Henry, Miss Jamaica en el certamen Miss Universo 2025, protagonizó un tenso momento durante la ronda preliminar de gala celebrada en Bangkok, Tailandia, cuando perdió el equilibrio y cayó desde el borde del escenario. La situación generó preocupación inmediata entre el público y el personal del evento, quienes acudieron a asistirla y la retiraron en camilla.

El incidente se registró mientras Henry desfilaba con un vestido largo y tacones. En videos compartidos en redes sociales se observa que, al acercarse al borde de la plataforma, da un paso en falso y cae al vacío. Paramédicos y miembros de la organización acudieron de inmediato, deteniendo momentáneamente la presentación.

También te puede interesar: Miss Universo 2025: ¿Quién es Miss Universe Latina y a quiénes representa?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaMundoNews/status/1991200538948440144?s=20&partner=&hide_thread=false

Estado de salud de Gabrielle Henry

Tras el accidente, Henry fue trasladada al Paolo Rangsit Hospital para realizarle estudios médicos. De acuerdo con información inicial difundida por la organización Miss Universo Jamaica y representantes del certamen, la modelo se encuentra fuera de peligro y no presenta fracturas, aunque permanece en observación. El presidente del Miss Universo, Raúl Rocha, visitó el centro médico para conocer su evolución y brindar apoyo a su familia.

Reacciones y repercusiones

La caída generó una amplia ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios expresaron preocupación por la concursante. La organización Miss Jamaica pidió mantener pensamientos positivos para su pronta recuperación. Aunque no se ha confirmado si podrá continuar en la competencia, su participación dependerá del diagnóstico final y la recomendación médica.

En esta nota:
Seguir leyendo

Róyer Pérez, el diseñador panameño que creó el traje nacional de Miss Venezuela 2025

Miss Universo 2025: ¿dónde y cuándo ver la gala final en Panamá?

Miss Universo 2025: Mirna Caballini, Miss Panamá, deslumbra en traje de baño y gala en la preliminar

Recomendadas

Más Noticias