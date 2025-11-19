Róyer Pérez, el diseñador panameño que creó el traje nacional de Miss Venezuela 2025

El diseñador panameño Róyer Pérez, creador del traje nacional "Los Roques" que lució en Miss Universo 2025 Stephany Abasali, Miss Venezuela, habló con nosotros desde Tailandia, en medio de jornadas extenuantes del certamen.

A pesar del cansancio por los cambios de horario y los eventos consecutivos, se tomó unos minutos para compartir con nosotros cómo surgió esta oportunidad y lo que significó ver su obra en uno de escenarios más importantes de la belleza internacional.

También te puede interesar: Miss Universo 2025: Miss Venezuela luce un traje típico diseñado por el panameño Róyer Pérez

Traje típico Miss Venezuela 2025 Traje Nacional de Stephany Abasali, Miss Venezuela 2025. @Maikolgph

El acercamiento inesperado con Miss Venezuela

Róyer explicó que el vinculo con la organización venezolana se dio de manera natural. Durante el certamen interno de Señorita Panamá del año anterior, uno de los asesores de Miss Venezuela estaba presente. Pérez confeccionó un vestido para Miss Los Santos 2024 que llamó la atención por su propuesta novedosa.

Ese trabajo fue suficiente para abrir una puerta:

“Uno de los asesores que había el año pasado es de la organización del Miss Venezuela. Yo confeccioné un vestido para Miss Los Santos que era de ‘Soberanía’, que creo que muchas personas lo recuerdan, y ellos vieron mi trabajo y quedaron encantados porque se movía, porque era algo novedoso. Me conocieron y les caí muy bien. Se dieron cuenta de que era alguien muy accesible a la hora de trabajar y quedamos en contacto, pero no se habló de que yo iba a realizarles este año el vestuario”, relató.

Tiempo después, la organización venezolana lo contactó como opción para trabajar con la reina, quien tuvo un rol determinante en la conceptualización de su traje.

Róger Pérez y Miss Venezuela 2025 Diseñador Róyer Pérez junto a Stephany Abasali, Miss Venezuela 2025. @maikolgph

Un diseño inspirado por la propia Miss Venezuela

Según Pérez, la representante venezolana tuvo voz directa en la creación del traje.

“La Miss Venezuela tiene mucha voz en esto; ellos sí han tomado muy en cuenta lo que a ella le gusta, y realmente ella fue la que pidió que fuera de Los Roques. Ella describió más o menos cómo lo quería; yo hice tres bocetos y entre los tres se sacó este principal, porque ella quería que tuviera una concha, quería que tuviera las tortugas, que están en peligro de extinción, como para darle más sentido”, explicó.

La pieza combinó elementos marinos, texturas orgánicas y un efecto de cristales que la propia reina había solicitado para darle mayor brillo y presencia escénica.

SaveClip.App_582586574_18547924423027981_7915413079509513448_n Stephany Abasali, Miss Venezuela 2025, en la Competencia de Trajes Nacionales. @missuniverse

Equipo Panameño detrás del magnifico traje

Todo el trabajo fue realizado por manos panameñas, un detalle que Róyer se siente particularmente orgulloso.

“Todos son panameños. Con algunos tengo más de 5 años trabajando. Los que hacen la robótica, o sea los mecanismos de movimiento y los talladores, son de Las Tablas. Trabajo con gente de Los Santos (...) con gente de mi pueblo, de mi provincia", comentó entre risas.

Describió a su equipo como un conjunto de jóvenes talentosos, dedicados y disciplinados:

“Ellos me dicen papá, y ellos son como mis hijos. Estando lejos de mi de mi familia, en la capital (...) son las personas, además de pedirles apoyo y que me colaboren, con quien puedo contar para cualquier cosa de mi vida. Son chicos menores que yo y les tengo mucho aprecio y soy como el papá que siempre anda regañando, pero a la hora de trabajar son lo máximo, son como unas hormiguitas”.

Embed - Maikol Gutierrez Fotógrafo Panamá on Instagram: "SOBERANÍA. The Universe awaits @missuniversepanamaorg @senoritapanamaoficial Diseñador: @royerperezartist Foto: @maikolgph Model: @itsmarieschwarz" View this post on Instagram

La emoción de vivir su creación en un escenario mundial

Róyer Pérez describió su experiencia al ver su traje “Los Roques” en el escenario de Miss Universo 2025 como un momento lleno de emoción, nostalgia y gratitud. Estando presente en el certamen, aseguró que ver su obra en manos de Miss Venezuela fue un logro inmenso y una confirmación de años de esfuerzo.

Antes de despedirse, agradeció el apoyo recibido y destacó que cada sacrificio tiene su recompensa, reafirmando que su talento y el de su equipo panameño continúa dejando huella en la moda escénica internacional.