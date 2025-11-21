Presidente Mulino arriba a Costa Rica para reunirse con su homólogo Rodrigo Chaves

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , y la primera dama, Maricel de Mulino, arribaron a Costa Rica para una visita oficial durante la cual el mandatario se reunirá con su homólogo, Rodrigo Chaves. Como parte de la agenda, Mulino será condecorado con la Orden Nacional Juan Mora Fernández.

Por parte de la delegación panameña, acompañan al presidente los ministros Javier Martínez-Acha (Relaciones Exteriores), Julio Moltó (Comercio e Industrias) y Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario); así como el embajador de Panamá en Costa Rica, Pacífico Escalona, y Kristelle Getzler, secretaria ejecutiva de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia.

El punto central de la visita será un encuentro privado entre ambos mandatarios, que se realizará en el Salón Las Musas del Teatro Nacional, en la ciudad de San José.

Al mediodía, ambos presidentes y sus equipos compartirán un almuerzo en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, espacio que servirá para una reunión ampliada entre las delegaciones.

El regreso de la delegación panameña está previsto para la tarde del mismo día.