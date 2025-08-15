CSS inicia operativo contra morosos para recuperar más de $3 millones

La Caja de Seguro Social (CSS) intensificó este jueves sus operativos puerta a puerta en busca de empleadores morosos, visitando más de 80 empresas en los sectores de San Francisco, Bella Vista, Marbella y Vía España. Esta acción forma parte del proyecto de notificaciones masivas que la institución adelanta para recuperar la cartera pendiente de pagos.

Con estos operativos, la CSS espera recuperar más de 3 millones de dólares, correspondientes a cuotas obrero-patronales que no han sido canceladas, afectando directamente a los trabajadores en el acceso a prestaciones médicas y en los trámites de pensiones.

Proceso del operativo por la CSS

image

Según Eyda Moreno, encargada del proyecto, luego de las visitas iniciales se realizan pasos adicionales como envío de correos, llamadas y hasta tres notificaciones presenciales. Si el empleador no responde, el caso es remitido a la Dirección Nacional de Ingresos para iniciar el cobro coactivo.

A estas 80 visitas se suman las 56 realizadas el pasado fin de semana, evidenciando la prioridad de la CSS en proteger a sus asegurados y garantizar que los patronos cumplan con la ley.

El incumplimiento de estas obligaciones genera sanciones administrativas y, según el artículo 241 del Código Penal de Panamá, la retención indebida de cuotas obrero-patronales se considera delito, con penas que van de 2 a 4 años de prisión.

Moreno enfatizó que la finalidad de estos operativos es cumplir los procedimientos legales para recaudar los fondos que corresponden a los asegurados, protegiendo así los derechos de los trabajadores panameños.