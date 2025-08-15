Panamá Nacionales -  15 de agosto de 2025 - 10:52

¡Atención Bocas del Toro! CSS realizará 30 cirugías de próstata en jornada especial

La CSS informó que el Hospital Raúl Dávila Mena realizará 30 cirugías de próstata como parte del plan nacional para reducir la mora quirúrgica.

Jenifer Montero
Jenifer Montero

El Hospital Raúl Dávila Mena de Bocas del Toro llevará a cabo, del 15 al 17 de agosto, una jornada extraordinaria de cirugías de próstata que beneficiará a 30 pacientes, en el marco del plan nacional de la Caja de Seguro Social (CSS) para disminuir la mora quirúrgica.

Según informó la entidad, varios de los pacientes han esperado años por una operación que les permita vivir sin la necesidad de una sonda, lo que mejorará significativamente su calidad de vida.

La CSS detalló quiénes trabajarán en esta jornada

Para esta jornada especial, se desplazarán cinco urólogos, un médico residente de urología y dos anestesiólogos, quienes trabajarán junto a un urólogo y un anestesiólogo de la región, además de personal de enfermería y apoyo logístico del hospital.

