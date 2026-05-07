Hospital Santo Tomás inicia jornada gratuita de reemplazo de rodilla con apoyo internacional

El Hospital Santo Tomás inició una nueva jornada de cirugías de reemplazo de rodilla junto a la organización estadounidense Operation Walk, con el objetivo de mejorar la movilidad y calidad de vida de decenas de pacientes panameños.

La iniciativa proyecta beneficiar a unos 35 pacientes durante mayo de 2026 y cuenta con el respaldo del Despacho de la Primera Dama, FUNDAYUDA, el Ministerio de Salud de Panamá y el Hospital Santo Tomás.

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Prótesis donadas tienen valor de hasta 3,500 dólares

La actividad recibe apoyo de grupos filantrópicos estadounidenses que donan las prótesis utilizadas en las cirugías, cuyo costo puede alcanzar aproximadamente 3,500 dólares por paciente.

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El director médico del Hospital Santo Tomás, Luis Carlos Bravo, explicó que esta será la primera de dos jornadas programadas para este año, mientras que la siguiente está prevista para octubre.

Jornada tiene más de 20 años en Panamá

El programa mantiene una trayectoria de más de dos décadas en el país y funciona bajo un modelo de cooperación entre especialistas internacionales y personal médico panameño.

El hospital aporta los salones de operaciones y equipos de ortopedia, anestesiología y enfermería, mientras la organización internacional suministra las prótesis e insumos especializados.

Enfermedad degenerativa afecta movilidad y calidad de vida

El ortopeda y traumatólogo Ronald Pérez Valdés explicó que la enfermedad degenerativa de rodilla provoca dolor intenso, deformaciones y dificultades para caminar o realizar actividades cotidianas.

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En casos avanzados, el procedimiento consiste en reemplazar el cartílago desgastado con prótesis de metal y plástico para recuperar movilidad y reducir el dolor.

Pacientes son atendidos de varias provincias

Las jornadas benefician a pacientes procedentes de provincias como:

Chiriquí.

Herrera.

Los Santos.

Darién.

Colón.

Veraguas.

Guna Yala.

Panamá.

Las evaluaciones médicas se realizan los jueves, mientras que las cirugías continúan durante viernes y sábado, extendiéndose en algunos casos hasta el domingo.

Recuperación inicia pocas horas después de la cirugía

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Los especialistas indicaron que los pacientes permanecen hospitalizados entre uno y dos días y comienzan fisioterapia pocas horas después de la operación.

Posteriormente, continúan con terapias de rehabilitación y controles médicos periódicos.

El doctor Pérez Valdés enfatizó que prevenir el sobrepeso y controlar enfermedades como artritis reumatoide o lupus ayuda a disminuir el deterioro de las articulaciones.