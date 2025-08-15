Madre exige justicia por muerte de su hija impactada por losa de edificio estatal.

Yovana Guerra, madre de la joven Milagros, quien falleció en septiembre de 2022 al ser impactada por una losa de un edificio abandonado en la ciudad de Panamá, sin recibir una atención médica oportuna, según detalló su madre.

Hasta la fecha, han recibido apoyo de las autoridades; sin embargo, por un período el expediente estuvo archivado debido a que se trató de una muerte culposa. El caso fue reabierto por una defensa particular, iniciando procesos judiciales, donde se procedió a culpar a las personas presuntamente involucradas.

De acuerdo con la madre de Milagros, la fiscalía ha comenzado a desvincular a algunls de los acusados.

Según la defensa, tras la reapertura del caso se imputaron cargos a exministros de Vivienda, quienes eran responsables de velar por las condiciones del edificio.

"La última vez que escuché la voz de mi hija me dijo: 'Mami, te amo'. No sabía que era la última vez que escuchaba la voz de mi hija. Ella murió por una falta que se puso evitar. ¿Cuántas vidas más tienen que perderse ante estas negligencias de los demás?", destacó la madre de la joven.